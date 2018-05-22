Дом 2 - Остров любви, 5125 выпуск (22.05.2018)

Добавлено: 22 май 2018 в 09:48 ,

Остров любви выпуск 22 мая свежая серия. Майя Донцова заботится об Алексее Купине, который после операции, и девушка пытается заставить парня соблюдать диету, которую ему прописал врач. Леша сопротивляется. Саша Черно поддержала Майю. Спор возник из-за хлопьев с молоком. Купин показал список от врача, парень хочет есть, а Майя предлагает ему воздержаться от молока. Илья Яббаров заявил Алене Рапунцель, что из-за ее такой эмоциональной реакции, она привлекла внимание ведущего, можно было спокойно разговаривать с Катей Скютте. Илья сказал Алене, что он тоже мог наговорить Кате много чего, но держал себя в руках и общался спокойно. Девушка разрыдалась, ей тяжело на проекте.



