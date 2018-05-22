Дума отклонила законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет

Государственная Дума РФ отклонила законопроект о возможности получения подростками водительских удостоверений на право управления легковыми автомобилями с 16 лет, сообщает RNS.

Председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев пояснил, что принятие такой нормы привело бы к росту числа ДТП: «Мы видим, как сегодня на автомобильных дорогах РФ достаточно ДТП со смертельным исходом и ранеными. Если мы разрешим с 16 лет, то мы увеличим в несколько раз ДТП, поэтому комитет считает, что данный законопроект не поддержит и прошу его отклонить».

Таким образом, сохраняется законодательная норма, в соответствии с которой управление автотранспортным средством в РФ разрешено с 18 лет.