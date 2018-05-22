Дума приняла закон о контрсанкциях

Государственная Дума РФ приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В соответствии с документом российское правительство по решению президента получает право вводить различные меры в отношении США и других иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских физических и юридических лиц.

Эти меры не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования.