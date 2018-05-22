Дума утвердила Кудрина главой Счетной палаты

Государственная Дума РФ проголосовала за утверждение кандидатуры экс-министра финансов и главы Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина на посту руководителя Счетной палаты, сообщает RNS.

В голосовании приняли участие 350 депутатов, из них 264 проголосовали за назначение Кудрина, 43 высказались против, еще 43 воздержались.

Кандидатуру Кудрина предложила думская фракция «Единой России».

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх отметил: «Алексей Леонидович — человек очень известный. <...> У него, безусловно, есть и богатейший профессиональный опыт, и квалификация, и все остальные параметры, которые предусмотрены федеральным законом, они, безусловно, все есть».

