Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов побывал в Астрахани.

Во время рабочего визита он посетил крупнейшее в Астраханской области предприятие, перерабатывающее сельхозпродукцию ООО «АПК Астраханский». В компании действует цикл полного производства от высадки семян томатов под рассаду до переработки продукции и изготовления томатной пасты.

Уже несколько лет производство последней растет ускоренными темпами. По словам руководителей предприятия, с 7,2 тысячи тонн в 2016 году оно увеличилось до 26,4 тысячи тонн в 2017-м, в нынешнем году аграрии планируют произвести до 40 тысяч тонн томатной пасты.

Выступая на научно-производственной конференции, посвященной состоянию, проблемам и перспективам развития российского овцеводства и козоводства, Джамбулат Хатуов отметил важность овцеводства и напомнил наказ главы государства Владимира Путина о постоянном присутствии российской сельскохозяйственной продукции, и овцеводческой в том числе, на мировом рынке. Он напомнил, что для овцеводов страны государство выработало меры поддержки.

«…Россия должна обеспечить себя всей сельскохозяйственной продукцией и быть готовой к постоянному присутствию на мировом рынке. Продукция овцеводства обладает серьезным экспортным потенциалом, который необходимо реализовать в полном объеме. Меры господдержки должны обеспечить гарантированные доходы овцеводов нашей страны. Овцеводческой отрасли, в свою очередь, необходимо активнее использовать имеющиеся сегодня инструменты господдержки», - подчеркнул первый заместитель главы Минсельхоза РФ.

Директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов рассказал, что среди регионов России лидерами по овцеводству являются Дагестан, он держит пальму первенства, Республика Калмыкия с 50,5 тыс. голов, и завершает тройку Ставропольский край. Одним из главных достижений ставропольских овцеводов Амерханов назвал выведенную породу российский мясной меринос.

Завершая свой визит в Астрахань, Джамбулат Хатуов поучаствовал в мероприятиях в рамках XIX Всероссийской выставки племенных овец и коз в Астраханской области.