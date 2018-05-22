Эксперт: ВСУ дали боевикам под Мариуполем мощную «ответку». «Гай шумел»

Обстрел Талаковки под Мариуполем (Донецкая область) сегодня, 22 мая, произошел совершенно неожиданно. Об этом написал эксперт движения «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

«Никто не ждал, что российские военные применят 122 мм и 152 мм орудия», — написал он.

В то же время эксперт подчеркивает, что ВСУ открывают огонь в ответ, и слухи об их молчании — неправда. «Мне совершенно непонятно, почему сейчас люди начинают писать, что мы не открываем огонь в ответ. Это неправда. Согласна приказам, мы можем открывать огонь, если есть опасность для жизни военнослужащих. И мы таки открываем. Сегодняшний инцидент совершенно не исключение. Ответку дали такую, что гай шумел. Все это слышали в Мариуполе», — отметил Кабакаев.

По его данным, погибших с украинской стороны нет. «Хочу отметить, что любые поползновения со стороны противника будут жестко пресекаться и совершенно неважно какое это направление: Луганское, Донецкое или Мариупольское», — добавил он.