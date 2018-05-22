Эрмитаж подал иск к Пирумову на 856 млн рублей

Государственный Эрмитаж признан потерпевшей стороной в деле о хищениях при строительстве фондохранилища для музея. В связи с этим музей подал иск к фигурантам дела на сумму 856 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Наталью Шатихину, которая представляет в деле интересы Эрмитажа.

Ранее бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников были задержаны по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными компании «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища для Эрмитажа по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. Суд санкционировал арест Пирумова и Колесникова.

Шатихина пояснила, почему иск подан на гораздо большую сумму в сравнении с 450 млн рублей, в которые ранее оценил ущерб Следственный комитет: «450 млн — это средства, которые, по информации Следственного комитета, были не просто похищены, а и обналичены, и СКР может это подтвердить какими-то своими мероприятиями. А мы считаем, что аванс вообще не направлялся на стройку; мы приняли работы только на 270 млн. Мы заявили иск в объеме тех претензий, которые у нас уже подтверждены арбитражным судом, и на которых мы установлены в процедуре банкротства в качестве конкурсного кредитора».