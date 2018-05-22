В воскресенье, 20 мая, на российскую Тюмень обрушился сильнейший ураган, в результате которого были повреждены здания, вырваны деревья, а также пострадали люди.

По данным регионального управления МЧС, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями и видеозаписями бури. В нескольких местах города она подняла в воздух песок — по словам очевидцев, это напомнило кадры из фильмов. Один из таких роликов опубликован в Ютуб.

«Это не кадры из нового фильма-катастрофы. Это вчерашний ураганный ветер в Тюмени», — комментируют видео поьзователи сети.

Embedded video for «Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

Embedded video for «Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

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