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ФИФА закрыла все дела о применении допинга российскими футболистами


Добавлено: 22 май 2018 в 19:28, Категория: Новости на сегодня
ФИФА закрыла все дела о применении допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола (ФИФА) добилась закрытия дел, возбужденных против российских футболистов после публикации отчетов комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

В результате проверки не было обнаружено достаточное количество доказательств нарушения антидопинговых правил именно футболистами, вошедшими в заявку России на чемпионат мира 2018 года. ФИФА сообщила WADA о своих выводах, после чего агентство согласилось закрыть все эти дела.

Ранее западные СМИ обвиняли российских футболистов в намерении применить запрещенные вещества со ссылкой на источники в окружении экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора WADA Григория Родченкова.


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Добавлено: 22 май 2018 в 19:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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