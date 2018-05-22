По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, большинство стран G20 считают, что в решении проблем мирового масштаба надо руководствоваться многосторонним подходом.

На министерском совещании в Буэнос-Айресе провели блиц-голосование. По его итогам стало ясно, что 19-18 стран солидарны в том, что не существует альтернативы многосторонности, которую надо укреплять. В то же время некоторые делегации отметили, что многие страны ведут себя непредсказуемо, в частности, вводя различные санкции.

Панкин подчеркнул, что их давление сейчас беспрецедентно. Санкции используют в качестве политических рычагов и инструмента в нечестной торговой конкуренции.