Глава Facebook отчитался Европарламенту о безопасности пользователей

Основатель социальной сети Facebook и глава управляющей ею компании Марк Цукерберг выступил на специальных слушаниях руководителей парламентских фракций Европарламента, сообщает Reuters.

Цукерберг отметил: «Мы намерены нанять около 20 тысяч человек для повышения безопасности личных данных. Повышение безопасности Facebook скажется на доходности компании, но безопасность наших пользователей имеет для нас ключевое значение».

Глава Facebook также принес извинения европейским пользователям Facebook в связи с утечкой их личных данных.

Напомним, Facebook оказался в центре скандала, когда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica завладела данными более 50 тысяч пользователей социальных сетей и имела возможность применять их для производства политической рекламы.

В мае стало известно о новой утечке данных пользователей Facebook, которая затронула 3 млн человек.