Глава порта Мариуполя: Из-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна

В связи со строительством Крымского моста в Азовское море не смогут зайти корабли типа Panamax и больше. Об этом заявил начальник администрации Мариупольского морского порта Игорь Барский в эфире Настоящего Времени.

«В Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года», — сказал Барский.

Ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост надо «ликвидировать».

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