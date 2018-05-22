Глава СКР Александр Бастрыкин за год вдвое увеличил свой доход

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин опубликовал на сайте ведомства декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой он заработал более 16,5 млн рублей.

В ходе перерасчета за 2014-2015 годы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он получил 6,5 млн рублей.

Его супруга и двое несовершеннолетних детей являются владельцами квартиры площадью 224,40 кв. м и двух дач площадью 294,30 кв. м и 138,50 кв. м соответственно.

В 2016 году доход главы СКР составил 7,9 млн. руб.