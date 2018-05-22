Главнокомандующий Сухопутными войсками провел переговоры с начальником генштаба Народной армии Лаоса

В Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры с начальником генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковником Сувоном Лыангбунми.

На встрече обсуждены вопросы двухстороннего военного сотрудничества, в частности, обучение лаосских военнослужащих в вузах Сухопутных войск, участие команд вооружённых сил Лаоса в Армейских международных играх (АрМИ-2018), а также проведение совместного учения танковых подразделений.

В ходе церемонии официальной встречи делегации начальник генерального штаба Народной Армии Лаоса генерал-полковник С.Лыангбунми возложил венок к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены».

Программой приема делегации Лаоской Народно-Демократической Републики предусмотрено посещение 4-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа для ознакомления с организацией боевой подготовки и повседневной деятельности соединения.