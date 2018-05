«Гомофобия»? Иммунитет!

17 мая отмечается как «международный день борьбы с гомофобией». Термин «гомофобия», придуманный в конце 60-х гей-активистом Джорджем Вайнбергом стал важным инструментом в политической риторике ЛГБТ-активистов и их союзников.

Дебют термина состоялся в американском порнографическом таблоиде «Screw» от 23 мая 1969 года, где он означал опасение гетеросексуальных мужчин, что их могут принять за гомосексуалистов.Тремя годами позже Вайнберг в своей книге «Общество и здоровый гомосексуалист» определил «гомофобию» как «страх перед гомосексуалистами, который, по видимому, связан с боязнью заражения и обесценивания дома и семьи». Он описывал это как медицинскую фобию.

Профессор психологии и исследователь Грегори Херек отмечает, что намерение Вайнберга приблизить «гомофобию» к области патологии было политическим, а не теоретическим.??? То же самое подтверждают и разработчики гей-пропаганды из Гарвардского университета:

«И хотя термин "гомоненависть" был бы более точным, "гомофобия" лучше работает риторически, потому что звучит менее оскорбительно для натуралов и предлагает в квази-клинической форме, что анти-гомосексуальные чувства связаны с собственными нездоровыми психологическими сбоями и неуверенностью.» (After The Ball, p.221)

Греческий суффикс «фобия» подразумевает неприятные физиологические и психологические реакции, а критерии для клинического диагноза «фобия» включают чрезмерный, иррациональный, неуместный и постоянный страх перед объектом или обстоятельством, и последующее желание дистанцироваться от него. Термин «гомофобия» не отвечает этим критериям, потому что:

(а) люди с антигомосексуальными установками считают свои негативные реакции на лесбиянок и гомосексуалистов нормальными и оправданными;

(б) в отличие от фобий в строгом смысле, «гомофобия» не обязательно ставит под угрозу социальное функционирование людей с антигомосексуальными установками;

(в) «гомофобы» не испытывают страданий и не чувствуют необходимости избавляться от негативных установок;

(г) фобии вызывают избегание ситуаций или объектов страха, в то время как при "гомофобии" избегание может сосуществовать с поведением, характеризующимся активным отвращением или преднамеренной агрессией.

Таким образом, термин «гомофобия» не является адекватным и обоснованным, поскольку он фокусируется в основном на отдельных случаях, пренебрегая культурным компонентом и социальными корнями нетерпимости и, следовательно, отношениями между «гомофобией» и другими формами «ненависти во множественном числе» (женоненавистничество, расизм, антисемитизм и т. д.).???

Некоторые учёные пытались объяснить негативное отношение к гомосексуализму так называемой «психоаналитической гипотезой», согласно которой подавленные гомосексуальные тенденции индивида под действием защитного механизма «реактивного формирования» превращаются в неприязнь. Авторство данной гипотезы принадлежит отнюдь не Фрейду, как ошибочно считается, а британскому криминалисту и гомосексуалисту Дональду Весту, который в 1977 г. назвал это «латентным гомосексуализмом» (West, 1977). Гей-активисты незамедлительно начали использовать обвинение в «латентном гомосексуализме» в своей риторике с целью смутить своих противников. Были даже предприняты попытки связать «гомофобию» с «латентным гомосексуализмом» эмпирическим путём, которые, однако, не удались.

Попытки измерить «гомофобию» провалились

Для оценки гипотетической связи скрытого однополого влечения и уровня гомонегативизма использовались следующие методы: плетизмография (Adams, 1996, Roberts 2016), тест на скрытые ассоциации (Steffens, 2005; McInnis, 2012; Lazarevic, 2015), скорость стартового рефлекса моргания (Mahaffey, 2005a; 2005b; 2011), скорость категоризации визуальных изображений (Meier, 2006), зрачковая реакция в ответ на визуальные стимулы (Cheval, 2016a;2016b) и модификация теста скрытых ассоциаций с подсознательным праймером (Weinstein, 2012). Только в исследовании Adams 1996 и частично Weinstein 2012 были получены данные, которые можно интерпретировать в поддержку психоаналитической гипотезы гомонегативизма, однако следует отметить наличие ряда существенных методологических проблем в двух данных исследованиях.

Адамс продемонстрировал двум группам мужчин, условно определённым как «гомофобы» и «негомофобы», порнографические видео гетеросексуального и гомосексуального характера, и замерил показатели эрекции при помощи пенильной плетизмографии (показания которой, кстати, считаются ненадёжными и не принимаются в суде). Определённая эректильная реакция на мужские гомосексуальные сюжеты наблюдалась у 54% в группе «гомофобов», и у 24% в группе «негомофобов». Авторы считают, что эти данные согласуются с психоаналитической гипотезой, но вместе с тем отмечают, что положительные фаллометрические показатели при просмотре гомосексуальных стимулов не обязательно свидетельствуют о подавляемых гомосексуальных наклонностях, поскольку известно, что тревожность и негативные эмоции усиливают возбуждение и эрекцию.??? В исследованиях мюнхенского центра психиатрии, например, эректильная реакция на различные совершенно неэротические эпизоды, включающие агонические судороги умирающей собаки, была отмечена у 45% (!) участников. Таким образом, приток крови к различным частям тела, в том числе и к половому члену, может происходить от ощущения угрозы и других переживаний, не связанных с половым возбуждением. Поскольку у «гомофобных» мужчин, гомосексуальная порнография с большей вероятностью вызовет негативные эмоции и тревожность, чем у «негомофобных», то и повышенная эректильная реакция у них будет более предсказуема. Авторы также отмечают, что показатели эрекции и возбуждения в группе «гомофобов» были низкими и не особо отличающимися от группы «негомофобов», и указывают на необходимость проведения дальнейших исследований с более надёжными методами, включающими в себя когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты.??? Такие исследования были проведены в дальнейшем, но их результаты не поддержали психоаналитическую гипотезу гомонегативизма.

В 2016 году Лесли Робертс провела исследование по тому же принципу, что и Адамс, которое, однако, включало более обширный набор оценочных инструментов и более развёрнутые статистические подсчёты. Эрекция измерялась во время просмотра видео трёх типов: гетеросексуальный порнографический ролик, гомосексуальный и нейтральный, не содержащий эротических стимулов (виды природы). Опыты показали отсутствие каких-либо корреляций между гомонегативизмом и эректильной реакцией на любые типы видеостимулов.???

Выводы Cheval 2016 указывают на то, что «гомофобия» может отражать обеспокоенность по поводу половых отношений вообще, а не гомосексуализма в частности.???

Неподтвердившаяся гипотеза о латентном гомосексуализме используется в риторике ЛГБТ-активистов

В книге двух гей-активистов из Гарварда «After the Ball», описывающей методы изменения отношения общества к гомосексуализму, приведён пример социальной рекламы ЛГБТ-сообщества на тему «латентного гомосексуализма» с пояснением стратегии:

Если ты усиленно придираешься к геям, то у психиатров есть для тебя определение ... латентный гомосексуалист.

Много лет назад было время, когда люди могли маскировать свои гомосексуальные наклонности, громко атакуя других геев. Но это время прошло. Теперь, когда ты притесняешь геев, ты навлекаешь подозрения на самого себя. Так что тебе лучше заниматься своими делами, чтобы другие не подумали, что твоё дело — гомосексуализм!

СТРАТЕГИЯ: Заглушайте гомоненависть и отбивайте охоту преследовать геев, связывая это с латентным гомосексуализмом. Заставьте читателей молча сомневаться в своих собственных мотивах гомофобии. Заставьте их поверить, что проявление гомофобии может привести не к общественному одобрению, а к личному смущению и потере статуса.

КОММЕНТАРИЙ: Можно подумать, что это объявление направлено на головорезов и забияк из лагеря непримиримых врагов. Такие объявления заставят их угомониться со временем, но главной целью здесь являются неопределившиеся скептики. Если такая реклама окажется эффективной, скептики начнут подвергать цензуре свою гомоненависть. Более того, визуальное изображение объявления продолжает очернять гомоненависть, связывая её с угрожающими бандитами — очередной непопулярной группой аутсайдеров.

Поведенческая иммунная система

Поведенческая иммунная система (The behavioral immune system) BIS — термин, введённый психологом Марком Шаллером для обозначения набора психологических механизмов, позволяющих опознавать инфекции, загрязняющие вещества или паразитов, и проявлять профилактические действия для предотвращения заболеваний, например, предотвращение контакта с этими объектами и людьми. (Filip-Crawford 2016, Schaller 2007, Faulkner 2004, Park 2003, Curtis 2004, Fessler 2005, Oaten 2009, Tybur 2009, Curtis 2011b, Terrizzi 2013, Costa 2013). Далее используются эти и др. источники.

Основная функция BIS заключается в том, чтобы побудить людей избегать потенциальных источников заражения. Существование поведенческой иммунной системы было зарегистрировано у многих видов животных и у людей. Механизмы, которые составляют поведенческую иммунную систему развились как первая линия защиты от болезнетворных возбудителей.

Стимулы, которые напоминают о веществах, передающих заболевания (напр. моча, фекалии, гной и кровь), являются особенно эффективными активаторами BIS.??? Вы можете почувствовать это прямо сейчас.

В ответ на такие стимулы BIS активирует адаптивные реакции, в том числе аффективные (отвращение), когнитивные (мысли о загрязнении) и поведенческие (избегание), то есть BIS побуждает людей избегать ситуаций, которые могут привести к заражению. Кроме того, при активации BIS усиливается активность физиологической иммунной системы.???

Индивиды, принадлежащие к незнакомым группам, и особенно к тем, кто занимается противоестественными действиями в отношении приёма пищи, чистоты и полового поведения, представляют более высокий риск переноса новых инфекционных агентов. При виде таких индивидов активируется поведенческая иммунная система и вызывается инстинктивное отвращение (Curtis 2011a, Filip-Crawford 2016: 333, 338).

Поскольку гомосексуализм включает биологически противоестественное сексуальное поведение, то реакцией на его демонстрацию является социальное и индивидуальное отвращение (Haddock 1993, Cotrell 2005, Herek 2000, Olatunji 2008, Terrizzi 2010).

Приведу здесь пример из моего собственного опыта, убедительно демонстрирующий присущность поведенческой иммунной системы. Лет 10 назад, на неком западном форуме, посвящённом музыке, один гомосексуалист из Германии опубликовал шуточный музыкальный клип с любовным посланием другому гетеросексуальному участнику. Все над этим потешались, а 15-летний подросток из Индии, который никогда не слышал о гомосексуализме, не мог понять о чём речь. Когда я, не вдаваясь в подробности, объяснил ему, что есть такие мужчины, которые женщинам предпочитают других мужчин, его первая реакция была: «Фу, но это же отвратительно!» Обратите внимание, что эта реакция не была обусловлена какими-то предубеждениями или предшествующим негативным отношением окружающих, а исходила именно из какого-то имманентного внутреннего ощущения.

Отвращение — это адаптационная система для стимуляции поведения, направленного на избежание риска заболеваний. Этот механизм развился у животных, чтобы облегчить распознавание объектов и ситуаций, связанных с риском заражения, уменьшая риск контакта с паразитами. На стадии перехода человеческого общества в социальную форму, функции отвращения перешли на социальный уровень, что проявилось в наказаниях за антиобщественное поведение и избегание нарушителей социальных норм (Haidt 1997, Chapman 2009).

Индивидуальная реакция на отвращение варьирует в зависимости от личности и опыта человека, а также от местных культурных традиций и норм поведения (Curtis 2011b). У некоторых людей, в связи с продолжительными практиками загрязнения она даже полностью атрофировалась (например, у практикующих оральный и анальный секс, аниллингус, фистинг и пр.).

Кёртис привел список инфекционных заболеваний, вызывающих реакцию отвращения, среди которых СПИД, сифилис, гепатит и др. (Curtis 2011a). Именно эти заболевания ассоциируются с гомосексуальным образом жизни.

Существуют научные подтверждения связи отвращения и бессознательного морально-нравственного суждения (Zhong 2006, 2010, Schnall 2008). Действия и индивиды, нарушающие общественные нормы, часто вызывают отвращение (Curtis 2001). Аналогичные физиологические реакции и активация участков мозга наблюдаются при биологическом и нравственном (социальном) отвращении (Chapman 2009, Schaich Borg 2008). Хайдт указывает, что хотя базовое отвращение является системой по исключению потенциально опасной пищи, человеческое общество нуждается в исключении многих вещей, в том числе сексуальных и социальных отклонений (Haidt 1997).

Таким образом, отвращение к гомосексуализму — это естественный биологический механизм. Американский исследователь Олатунжи отмечает, что базовое чувство отвращения связано с сексуальным отвращением общими физиологическими реакциями (например, рвотные позывы) (Olatunji 2008: 1367).

Пропаганда толерантного отношения к связанным с нечистотами практикам, (например, к анальному сексу, практикуемому 95% МСМ, по данным крупнейшего европейского опроса), и упомянутые выше «произведения искусства» могут служить способом подавления естественного отвращения к практике содомии и применяющим её сообществам.

Содомия — юридический термин, означающий: «введение какой-либо части человеческого тела либо предмета в анус, или введение полового органа мужчины в полость рта человека».???

Дополнительным механизмом подавления отвращения и BIS является пропаганда анального секса гетеросексуальному большинству.

Литература

