Госдума одобрила повышение стоимости голоса избирателя на выборах президента

Нижняя палата российского парламента впервые с 2008 года задумалась о повышении стоимости голоса избирателя и приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий ее почти в восемь раз — с 20 рублей до 152 рублей. Как сообщает «Интерфакс», за последнее десятилетие цена голоса избирателя индексировалась три раза.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех думских фракций.

По закону, на государственное финансирование может рассчитывать партия (зарегистрированный кандидат в президенты от партии), набравшая не менее 3% голосов избирателей. Сумма исчисляется исходя из числа отданных голосов и их стоимости.

Со 110 рублей до 152 рублей стоимость голоса была повышена во время парламентских выборов 2016 года. Индексацию провели «для сохранения государственных выплат на прежнем уровне в связи с низкой явкой избирателей».

На выборах президента РФ более 3% голосов набрали кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Выигравший как самовыдвиженец Владимир Путин набрал 76,69% голосов.