Госдума приняла закон о контрсанкциях

Госдумой принят закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который вступит в силу со дня официального опубликования. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций. Идея нашла поддержку большинства депутатов, все чтения прошли в мае.

Принятый закон позволяет вводить контрсанкции в ответ на ограничительные меры со стороны США и других стран. Контрсанкции могут касаться государств, организаций под их юрисдикцией, должностных лиц и граждан.

Закон дает возможность прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных сферах, запрещать импорт или экспорт продукции и сырья, участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

При рассмотрении законопроекта из него убрали норму, из-за которой под санкции могли попасть российские компании и банки с иностранным участием.

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России.

Фото: НТВ