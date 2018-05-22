Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание 23 мая

Тема: Пленарное заседание Госдумы 22 мая

Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание в среду, 23 мая, в связи с необходимостью рассмотреть большое количество законопроектов. Об этом заявил 21 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«Дополнительное пленарное заседание состоится завтра, 23 мая, с 12:00 до 18:00. Нам необходимо это сделать для того, чтобы не продлевать время заседания в четверг, 24 мая», — сказал Володин.

Он также отметил, что в четверг депутатам нужно ехать раньше в регионы, а также на Петербургский экономический форум (ПЭФ). Также завтра Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение на территории России зарубежных санкций.

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