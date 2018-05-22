Госдума рассмотрит возможность присвоения законам имен их авторов

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил назвать принятый Госдумой закон о контрсанкциях его именем. Как сообщает «Коммерсантъ», спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту изучить вопрос о возможности присваивать резонансным законопроектам имена их авторов.

Владимир Жириновский заявил, что работал над законом больше всех, приходя в Думу в нерабочее время. Володин пообещал обдумать его предложение.

«Нам действительно необходимо подумать над предложением Владимира Вольфовича, фракции ЛДПР, учитывая, что есть законодательные инициативы действительно авторские, над которыми много работают депутаты, резонансные, и если мы найдем решение этих вопросов <...> они для нас новые, интересные и правильные. Народ должен знать своих героев, тем более, если это с согласия самого автора», — отметил Володин.

«Именными» законами, действующими в России, можно назвать «закон Яровой» и «закон Димы Яковлева». Пакет антитеррористических поправок назван по имени соавтора, второй — по имени ребенка, погибшего из-за халатности американских усыновителей.

В США практика поименование законов именами авторов действует уже более ста лет. Как сообщает «Коммерсантъ», самым известным был закон Джексона-Вэника, на 40 лет заморозивший предоставление России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В 2012 году, одновременно с его отменой была принят «закон Магнитского», санкционирующей ряд российских граждан. В свою очередь, ответом на него стал «Закон Димы Яковлева».