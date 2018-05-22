Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

Президент Болгарии Румен Радев высказался за возможность реализации газового проекта с Россией – прямого доступа российского газа в Болгарию по Черному морю. И такой проект до 2014 года существовал – «Южный поток». Радев предложил назвать новый газопровод «Болгарский поток».

Эксперты отнеслись к неновой идее болгарского президента скептически. Отказ от «Южного потока» в свое время показал «беззубую политику» Софии, так назвал это В.В. Путин. Этот момент наиболее отчетливо свидетельствовал о зависимости решений Болгарии от «хозяев» из вне.

Именно поэтому Россия предпочла сотрудничество с самостоятельными Турцией и ФРГ. При этом в Москве предложение Радева назвали «хорошим уроком для Софии». Так, на своей странице в twitter Алексей Пушков оставил следующее послание:

Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит Сев. поток-2. Хороший урок для Софии.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2018 г.