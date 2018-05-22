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Хлои Кардашьян снова в форме после родов


Добавлено: 22 май 2018 в 19:07, Категория: Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян снова в форме после родов

Малышке Тру уже исполнился месяц, но в сети до сих пор не могут забыть стресс, который пришлось пережить новоиспеченной маме. У Хлои Кардашьян были преждевременные роды на нервной почве, ведь на таком внушительном сроке она узнала о многочисленных изменах отца своего ребенка. Девушка значительно поправилась, но снова вернулась в форму с помощью тренировок!

Практически две недели Хлои не выходит из спортзала. Она решила активно заниматься спортом, чтобы вернуть былую форму. После того, как на свет появилась малышка Тру, на Хлои направился шквал критики от подписчиков. Сама звезда не поверила своим глазам, когда увидела себя, набравшую вес, на фото, сделанные папарацци. Это был выплеск холодной воды в лицо Кардашьян, и та сразу направилась на тренировки. Теперь она хвастается перед критиками своим телом и признается, что далось оно ей нелегко.

«Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Я тренируюсь вот уже 11 дней и чувствую себя отлично, но очень устаю. Мое тело болит. Оно будто пробуждается после долгого сна», – прокомментировала Кардашьян.


Также Хлои заявила, что критика мамаш ее бесит: «Я несколько раз перечитывала свой Twitter, и меня дико бесит, что некоторые обвиняют меня в зацикленности на своей фигуре. До беременности я проводила в зале по 5-6 дней в неделю. Для меня это святое! Я люблю то, чем я занимаюсь», — добавила звезда.

Новоиспеченная мамочка старается восстановить не только физическую форму, но и душевное состояние. Похоже, 33-летняя Хлое Кардашьян простила своего бойфренда, от которого недавно родила ребенка. Как сообщает западный портал TMZ, в минувшую субботу, 5 мая, Хлое была замечена на баскетбольном матче, в котором принимала участие команда Томпсона. Девушка пришла поддержать своего парня, который тогда, кстати, выиграл.

Новоиспеченные родители после матча отправились в один из ресторанов Кливленда, где расслаблялись и непринужденно общались с друзьями. «Они снова вместе. И хотя никто из ее родных этого не одобряет, она его сильно любит», — сказал инсайдер.

Хлое все же простила изменщика, несмотря на просьбы семьи. Измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для них настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Напомним, что в сети есть два ролика, на которых запечатлена измена профессионального баскетболиста. Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.


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Добавлено: 22 май 2018 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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