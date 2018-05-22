«Хороший урок для Софии»: Пушков об отказе Болгарии от «Южного потока»

Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Отказ Болгарии от „Южного потока“ был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток-2». Хороший урок для Софии»,- написал сенатор.

Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит Сев. поток-2. Хороший урок для Софии.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2018 г.

Читайте по теме

Болгария просит Россию добавить газа

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что стране необходимы прямые поставки газа из России. Прямой газопровод он предложил назвать «Болгарский поток».

На встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым он заявил, что рассчитывает, что вопрос о возможности прямых поставок газа из России по Чёрному морю будет пересмотрен. Он также назвал очень важным для Софии и для Евросоюза в целом вопрос безопасности энергопоставок.

Сегодня Президент России Владимир Путин в Сочи встретится с лидером Болгарии. В ходе встречи собеседники планируют обсудить перспективы российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

В 2014 году Болгария отказалась от строительства газопровода «Южный поток» мощностью 63 миллиарда кубов в год, который мог бы не только напитать страну дешёвым российским топливом, но и принести ей немалую прибыль за перевалку и транспортировку газа дальше на Балканы и в Италию.

Яндекс.Дзен

Над позициями украинских силовиков в Донбассе подняли флаг США

Криптовалюту признают имуществом

Власти Москвы выделили ещё 100 квартир под реновацию для покупки за доплату