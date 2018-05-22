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Хулиганы начали громить витрины на акции в Париже


Добавлено: 22 май 2018 в 18:21, Категория: Новости на сегодня
Хулиганы начали громить витрины на акции в Париже

В голове шествия протестующих против социальной политики французских властей заняли место хулиганы. По пути они громят витрины магазинов дорожными знаками и другими подручными средствами. Полиция применила слезоточивый газ.

Как передает корреспондент РИА Новости, все молодые люди одеты в черное, их лица скрыты за масками. Круша витрины, они скандируют «Все ненавидят полицейских».

В настоящее время процессия продолжает шествиям по улицам французской столицы, время от времени делая остановки для новых беспорядков. Над колонной нависает плотное белое облако дыма от дымовых шашек, сквозь которое просвечивают огни файеров.

Когда хулиганы в очередной раз попытались спровоцировать правоохранителей, забрасывая защищающихся щитами и шлемами спецназовцев мусором, в небе над мегаполисом грянул сильный гром.

К месту, где вновь остановилась колонна, с двух сторон стягиваются укрепленные наряды спецназа. Об их приближении хулиганам громкими криками предупреждают более мирные протестующие. Раздаются громкие хлопки, уже мало похожие на гром.


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Добавлено: 22 май 2018 в 18:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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