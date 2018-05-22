Хуситы в Красном море выпустили ракету по турецкому судну с пшеницей

Турецкое судно перевозившее пшеницу в Красном море подверглось ракетному обстрелу со стороны мятежников-хуситов, на против порта Ходейда.

Об этом в ночь с понедельника на вторник сообщил в ходе пресс-конференции Турки аль-Малики, представляющий арабскую коалицию, воюющую в Йемене.

«Хуситы на днях выпустили ракету по турецкому судну, которое перевозило пшеницу, когда судно находилось напротив побережья Ходейды», - заявил представитель коалиции, в частности. Не уточнив при этом, получили ли судно под турецким флагом какие-либо повреждения.

Также аль-Малики обвинил хуситов в том, что они с начала священного для мусульман поста Рамадан захватили и удерживают предназначавшуюся мирным жителям Йемена гуманитарную помощь.