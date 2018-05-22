И снова миллионер из Франции: Виктория Боня показала нового избранника

Виктория Боня рассекретила своего нового возлюбленного. Девушка появилась с ним на красной дорожке в Каннах. Оказалось, что экс-телеведущую связывают отношения с миллиардером Пьером Андюраном.

Боня отметила, что мужчина покорил ее интеллектом. Напомним, что после расставания с отцом своей дочери Алексом Смерфитом девушка не была замечена в новых отношениях (или тщательно их скрывала).

Пьер Андюран - владелец инвестиционного фонда Andurand Capital. Мужчине - 40 лет. Известно, что Андюран - магистр по специальности «Международные финансы» в парижской Высшей школе коммерческих исследований.

Совместное фото с Пьером Андюраном Виктория Боня опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм. Девушка предпочла не рассказыть подробности об избраннике, ограничившись изображением сердечка в подписи.

Поклонники Бони выразили надежду, что в ее личной жизни будут изменения: «Бонечка желаю тебе женского счастья)))чтоб любил тебя и радовал))ты достойна лучшего», «Боня счастья тебе)))радуй нас дальше)))» (Орфография и пунктуация авторов сохранены – Ред).

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