Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам "судебным преследованием" в ответ на недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления на Иран и возможном введении новых санкций.Ранее в понедельник Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому."Исламская республика Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела (Ирана – ред.) и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", — говорится в заявлении МИД Ирана.Согласно заявлению ведомства, "правительство США будет нести ответственность за последствия любых преследований, незаконных и насильственных действий против иранской нации"."Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами".