Итоги дня (21.05.2018)

Итоги дня последний выпуск 21 мая. Цветы для фрау Меркель: почему пресса Германии увидела проявление сексизма в галантном жесте Владимира Путина? Неужели элементарные законы вежливости в отношении прекрасного пола Европа хочет забыть? Или там женщина в политике – уже больше не женщина? На Хиллари и шапка горит русской кокардой: зачем бывшая соперница Дональда Трампа на выборах надела нашу ушанку? И что значат ее слова: “Не можешь их победить – присоединяйся к ним”? В России возросло число преступлений, связанных с заражением ВИЧ. А кто такие ВИЧ-диссиденты, которые отказываются лечиться, считая, что вирус иммунодефицита – это заговор врачей.



