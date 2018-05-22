Из-за аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек

65 человек погибли из-за сильной жары в пакистанском городе Карачи за последние три дня. Такую информацию обнародовала местная организация социального обеспечения. Температура воздуха достигла 44 градусов по Цельсию.

Есть опасения, что она продержится в регионе еще несколько дней. Ситуация усугубляется тем, что жара совпала со священным месяцем Рамадан, когда большинство мусульман постятся, не едят и не пьют в дневное время.

По словам представителя фонда, управляющего моргами и службой скорой помощи в Карачи Фейсала Эдхи, большинство летальных исходов произошло в бедных районах города. Власти информацию пока никак не прокомментировали. Местные жители боятся повторения сценария 2015 года, когда от жары и тепловых ударов погибли 1300 человек, в основном старики и пожилые люди.