Изготовление могильных памятников

Потеря любимого человека всегда является тяжелым испытанием для его близких. Увековечить его память для потомков поможет изготовление памятников на могилу, отображающих основные увлечения или профессиональную деятельность усопшего.

В настоящее время существует множество ритуальных компаний, предлагающих комплекс услуг по организации похорон, поминальных трапез, разработке и изготовлению надгробий из гранита, мрамора и других популярных материалов.

Процесс изготовления памятников на могилу проходит в несколько этапов:

Выбор подходящего проекта.

Это может быть готовое решение, выбранное из портфолио готовых работ. Либо дизайнер разрабатывает персональный вариант с учетом пожеланий заказчика, прорабатывая каждую деталь до малейших подробностей. При помощи компьютерной программы он может продемонстрировать заказчикам объемную модель, позволяющую создать полное представление о будущем монументе.

Это может быть готовое решение, выбранное из портфолио готовых работ. Либо дизайнер разрабатывает персональный вариант с учетом пожеланий заказчика, прорабатывая каждую деталь до малейших подробностей. При помощи компьютерной программы он может продемонстрировать заказчикам объемную модель, позволяющую создать полное представление о будущем монументе. Обработка каменной глыбы на специализированном оборудовании опытными мастерами.

Они вырезают любые формы, прорисовывают узоры, наносят художественную гравировку, фото и прощальные надписи. Финишная полировка поверхности придает блеск всем граням и позволяет защитить монумент от сколов.

Они вырезают любые формы, прорисовывают узоры, наносят художественную гравировку, фото и прощальные надписи. Финишная полировка поверхности придает блеск всем граням и позволяет защитить монумент от сколов. Установка плиты, цоколя и других элементов комплекса в строгом соответствии с технологией.

Укрепление поверхности при помощи бетонного фундамента позволит избежать проседаний и перекосов монумента в дальнейшем.

Изготовление ритуальных памятников

Для того чтобы выразить свои чувства и отдать последнюю дань усопшему не обязательно приобретать эксклюзивные надгробия. Простые аскетичные монументы из природных материалов позволят достойно оформить место захоронения, создав солидное место для светлых воспоминаний.

Многие пытаются сэкономить и заказать изготовление памятника из искусственных материалов, например полимергранита

Такие меры могут привести к быстрому разрушению мемориала и необходимости повторного приобретения более прочного, долговечного изделия. Природный камень обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, может прослужить более 100 лет. Многие гранитные мастерские впервую очередь предлагают изготовление памятников на могилу из натурального гранита и реже из мрамора и искуственного камня - полимера.

Из основных достоинств натурального гранита можно выделить:

Высокая прочность. Застывшая магма из земной коры образует плотную структуру, отлично выдерживающую негативное воздействие повышенной влажности, прямых солнечных лучей, мороза и ветра. Разнообразие оттенков. В зависимости от месторождения и минерального состава натуральный камень может обладать черным, серым, красным, розовым, зеленым, синим или желтым цветом. Неприхотливость в эксплуатации. В отличие от металлических изделий каменные не нуждаются в периодической реставрации или восстановлении покрытия. Достаточно протереть поверхность влажной тканью чтобы очистить ее от остатков пыли, грязи, вернув первоначальный блеск. Податливая структура. Из карельского гранита мастера легко удается выполнить любые сложные формы, придуманные дизайнером. Это дает возможность изготовления различных фигурок, цветов, скорбящих ангелов, ваз и других необычных элементов.

Стоимость изготовления памятника зависит от типа выбранного материала, размеров и сложности выполнения отделочных работ. Отдавая предпочтение строгим прямым линиям и готовым проектам, можно сэкономить значительные суммы.

Обращаясь в ту или иную компанию, необходимо ознакомиться с реальными отзывами клиентов, наличием всех необходимых документов и собственной мастерской. Такие организации дают гарантию на все виды работ, а в случае возникновения различных ситуаций самостоятельно исправляют любые недостатки.