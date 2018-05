Израиль впервые использовал истребитель F-35 в бою

Израиль применил в военных операциях на Ближнем Востоке истребитель F-35 американского производства. Это первое применение в боевых операциях истребителей пятого поколения, произведенных в США, сообщил РБК.

«Мы стали первыми в мире, кто использовал F-35 в боевых действиях», — сообщил главком ВВС Израиля Амикам Норкин в социальных сетях. И добавил, что истребители использовались в двух разных операциях.

Первые самолеты по договору с США Израиль получил еще в 2016 году. Сейчас их количество от двух выросло до девяти, всего заказано 50 боевых самолетов.

“The Adir planes are already operational and flying in operational missions. We are the first in the world to use the F-35 in operational activity”

