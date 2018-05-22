Картина Клода Моне из серии «Вокзал Сен-Лазар» будет продана на аукционе

Этой осенью аукционный дом Christie’s выставит в Лондоне на продажу картину Клода Моне из знаменитой серии «Вокзал Сен-Лазар». Ранее картина «Вокзал Сен-Лазар, вид снаружи» (La Gare Saint-Lazare, vue ext?rieure ) принадлежала известным техасским коллекционерам и филантропам – супругам Перри и Ненси Ли Басс. Предварительную цену картины аукционный дом сообщает по запросу, внешние эксперты оценивают ее в 22 – 28 миллиона фунтов стерлингов.

Над картинами, изображающими парижский вокзал Сен-Лазар, Клод Моне работал в течение всего трех месяцев 1877 года. Семь из них художник представил публике на Третьей выставке импрессионистов, а всего серия включает двенадцать картин. Большинство из них находится в публичных экспозициях: в Музее Орсэ, Национальной галерее в Лондоне, Институте искусств в Чикаго, Музее Фогга в Кембридже (Массачусетс), Музее Мармоттан-Моне в Париже, Музее Пола в японском городе Хаконе, Государственном музее Нижней Саксонии и собрании компании Вюрт (W?rth Collection). Необычно, что одна из картин этой серии – «Внешний вид вокзала Сен-Лазар, залитый солнцем» (Ext?rieur de la gare Saint-Lazare, effet de soleil) была продана аукционом Christie’s совсем недавно, 8 мая этого года на распродаже картин из собрания Пегги и Дэвида Рокфеллеров в Нью-Йорке. Ее итоговая цена составила 32 937 500 долларов.

С вокзала Сен-Лазар уходили поезда в Аржантёй, небольшой город на берегу Сены, где с 1871 по 1878 годы жил Моне. Изображая вокзал и поезда, художник даже договаривался с работниками железной дороги, чтобы в топку кидали больше угля, так как это позволяло лучше передать игру света в клубах дыма. Свою работу Клод Моне комментировал так: «Я думаю, что изображение одного и того же сюжета в разное время суток не будет банальным, учитывая то, как разное освещение удивительным образом от часа к часу меняет облик и колорит зданий». Вокзал Сен-Лазар стал первым опытом Моне по созданию серии картин, за ним последовали серии «Стога» (1889 – 1891) и особенно многочисленные «Кувшинки» (1895 – 1926), которых Моне написал около 250.