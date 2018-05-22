Кенсингтонский дворец опубликовал официальные свадебные фото принца Гарри

Обнародованы три первые официальные фотографии со свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл, которая состоялась 19 мая. Автор снимков – фотограф Алекси Любомирски, прежде работавший для журналов Vogue и Harper’s Bazaar, сообщает ТАСС.

Свадьба проходила в часовне Святого Гргия в Виндзорском замке. В качестве приглашенных гостей присутствовали индийская актриса Приянка Чопра, теннисистка Серена Уильямс, актриса Марго Робби, чета Бэкхем.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Сообщалось, что отец Маркл не смог приехать на свадьбу из-за проблем со здоровьем.

На торжество молодожены пригласили 1200 обычных граждан со всех уголков Великобритании. Официальный прием в Виндзорском дворце был дан на 600 человек.