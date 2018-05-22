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» » Кэти Перри подтвердила свои отношения с Орландо Блумом: "Мое сердце несвободно"

Кэти Перри подтвердила свои отношения с Орландо Блумом: "Мое сердце несвободно"


Добавлено: 22 май 2018 в 12:00, Категория: Шоу-бизнес
Кэти Перри подтвердила свои отношения с Орландо Блумом: "Мое сердце несвободно"

Кэти Перри

Хотя, кажется, уже никто давно не сомневается в том, что 41-летнего Орландо Блума и 33-летнюю Кэти Перри связывают романтические отношения, сама певица только вчера подтвердила, что ее сердце несвободно. Во время шоу American Idol певица в шутку встала на колени и поцеловала руку актрисы Ребекки Кафрин, выразив ей свою любовь и признательность.

Я готова отдать тебе все мои цветы,

— подыграла ей та.

Тут-то Перри и расставила все точки над i, дав понять, что она больше не одинока.

Я несвободна, хотя ты мне все еще нравишься,

— ответила она.

Кэти Перри и Ребекка Кафрин

Несмотря на то что имя возлюбленного Перри не назвала, сомнений в том, что она имела в виду Блума, нет. В марте певица и актер, у которого есть семилетний сын Флинн от бывшей супруги Миранды Керр, вместе отдыхали в Японии, а в прошлом месяце они ездили в Италию, где встретились с Папой Римским Франциском.

Она прекрасный человек. Я не мог представить, что между нами что-то будет. Но ты не можешь предугадать, в кого влюбишься,

— признался в недавнем интервью газете The Times Блум.

Как говорят близкие к паре источники, сейчас в отношениях Перри и Блума все более чем серьезно. И хотя они и не скрывают своих отношений, афишировать их тоже не стремятся.

Они очень рады и взволнованы. Они не хотят прятаться от общественности, но в то же время пытаются сохранить конфиденциальность,

— рассказал инсайдер.

Кэти Перри и Орландо Блум

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Добавлено: 22 май 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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