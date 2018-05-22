Кэти Перри считает, что у Кейт Миддлтон платье было лучше, чем у Меган Маркл

19 мая состоялось событие, которое ждал весь мир — Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. На свадьбе она появилась в белом платье от Givenchy, дизайнером которого была британка. Правда, наряд понравился не всем.



33-летняя Кэти Перри сказала изданию ET, что платье можно было сделать более облегающим. По словам исполнительницы, наряд Кейт Миддлтон был лучше и занимает первое место среди свадебных платьев королевской семьи. «Кейт. Кейт. Кейт победила», — уверенна Перри.

Несмотря на платье, которое Кэти не очень понравилось, она безумно рада за молодоженов. «Я так рада за них. И то, что она убеждённая феминистка, мне нравится. Я поддерживаю её как женщину, люблю её и желаю им обоим добра».

Напомним, Меган решила отдать предпочтение дизайну французского дома моды Givenchy, но дизайнером все же была британка Клэр Уэйт Келлер. Как сообщает издание Business Insider, свадебное платье Меган обошлось ей в 550 тысяч долларов. Свадебное платье бывшей актрисы дороже, чем у Кейт Миддлтон аж на 116 тысяч долларов. Стоит отметить, что за наряд от французского дома Маркл заплатила сама, ведь у нее в запасе осталось целых 5 миллионов долларов, которые та заработала во время работы актрисой.

Главным украшением наряда стала бриллиантовая тиара из королевской коллекции 1932 года. Она гармонично дополняла наряд. Кстати, похожая тиара украшала голову принцессы Дианы на ее свадьбе.

Фата невесты была длинной около 5 метров. Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Содружества наций. Образ дополнили серьги-гвоздики с бриллиантами.

Выбирая платье для торжества, будущая супруга принца Гарри руководствовалась собственным вкусом и советами своей подруги и стилиста Джессики Малруни. «Меган и Джессика были на первой примерке платья и получили возможность выбирать среди нескольких вариантов дизайна. Меган сказала, что ей нравится, а что нет. Она попросила использовать ее любимые элементы: вышивку и рукава,» говорит инсайдер, добавив, что имя дизайнера знает только узкий круг из пяти человек.