Киев признал возможным обмен главы РИА Новости Украина на Сенцова

Пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца сообщила «Пятому каналу», что Киев рассматривает возможность обмена задержанного главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова.

«Главная цель, как для МИДа, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей»,— заявила она.

Олег Сенцов был осужден в России в 2015 году на 20 лет лишения свободы за создание на территории Крыма преступного сообщества, планировавшего теракты и акции по дестабилизации местных госорганов.

Глава РИА Новости Украина 17 мая был арестован Херсонским судом на два месяца за агитацию сепаратизма в восточных областях Украины, госизмену и участие в гибридной информационной войне.