Ким Кардашьян поделилась в соцсети трогательным снимком своих младших детей

Сейнт и Чикаго

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста, четырехлетняя Норт, двухлетний Сейнт и четырехмесячная Чикаго, хорошо ладят друг с другом. Их родители предоставляют поклонникам возможность убедиться в этом, регулярно показывая на фото в Instagram взаимоотношения в семье.

Так, сегодня Ким опубликовала снимок, полный нежности и заботы. В кадре сын знаменитости обнимает свою младшую сестру.

Иногда нам всем нужны объятия, — прокомментировала фотографию Кардашьян.

Сейнт и Чикаго в Instagram Ким Кардашьян

Фолловеры телезнаменитости и раньше могли наблюдать хорошее отношение Сейнта к малышке Чикаго.

Он так сильно ее любит, — говорила о сыне и младшей дочери Ким в соцсети.

Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми