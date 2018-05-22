"Кливленд" сравнял счет в серии 1/2 финала НБА с "Бостоном", у Джеймса 44 очка

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" нанес поражение "Бостон Селтикс" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сравнял счет в противостоянии.

Игра, прошедшая в понедельник в Кливленде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26). Самым результативным в составе "Кавальерс" стал Леброн Джеймс, на счету которого 44 очка, 5 подборов и 3 передачи. Дабл-дабл сделал Тристан Томпсон - 13 очков, 12 подборов. У "Бостона" на паркете выделялись Джейлен Браун (25 очков) и Терри Розье (16 очков, 11 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч соперники проведут 23 мая в Бостоне.