Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец опубликовал традиционные фотографии молодоженов - новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские в окружении членов семьи, юных подружек невесты и пажей. Автором снимков стал известный фотограф Алексей Любомирский - один из наиболее известных мастеров фотодела в Британии.

На снимке позирует вся королевская семья: Елизавета II с супругом - герцогом Эдинбургским, принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской, принц Уильям и Кейт Миддлтон, титул которых героцог и герцогиня Кемриджские, мама Меган - Дориа Редлан. В центре фото – новобрачные – принц Гарри и Меган Маркл.

Поклонники пары пришли в восторг от их первой официальной фотографии в статусе супругов– настолько счастливыми выглядят молодожены, и комментировали: «Блестящее фото», «Идеальный семейный портрет».

Первое официальное фото герцога и герцогини Сассекских Александр Любомирский опубликовал и в своем микроблоге в Инстаграм:

Это была невероятная честь и привилегия-- запечатлеть вдохновляющий путь герцога и герцогини Сассекских: от фотографий помолвки до официальных свадебных и семейных портретов. Это была прекрасная глава в моей карьере и жизни, которую я никогда не забуду.

А вам нравится эта фотография?

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