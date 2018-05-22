Крымский мост прошел чин освящения

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон совершил чин освящения Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Директор научно-образовательного «Центра морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков уточнил, что чин освящения был совершен во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка»: «Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию. Это очень интересное событие, подчеркивающие духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции».

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа, а 16 мая на мосту открылось автомобильное движение.