Кудрин рассказал об участии в разработке новейшего оружия

Новый глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин перед голосованием в Госдуме по его кандидатуре рассказал депутатам о том, что принимал участие в создании новейших образцов российского вооружения, которые в послании Федеральному собранию продемонстрировал президент Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости».

Кудрин рассказал: «По личному поручению и под контролем президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружения». Он пояснил, что его участие регламентировалось секретными президентскими указами.

Кудрин отметил, что в годы его руководства контрольным управлением президента (1996–1997 гг.), а затем Минфином (2000-2011 гг.) «все больше уделялось внимания укреплению обороноспособности и безопасности страны, выделялось все больше ресурсов на это».

Говоря о современных реалиях, Кудрин пообещал, что Счетная палата сделает все возможное для эффективного расходования заложенных в бюджете средств на гособоронзаказ.