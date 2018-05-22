Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию

На сегодняшний день я очень рада, что закрылась история с Шароваровым. Было очень много плохого, не скажу, что мне было стыдно за это, но это подпортило мою репутацию. Конечно все говорят, что «Лена это не отпустит». Я продолжала бы эту историю, если это было бы моё. Этот человек не может в первую очередь заступиться за себя и никогда не заступится за меня. Мне такой мужчина не нужен. Мне плевать на Витю.