На сегодняшний день я очень рада, что закрылась история с Шароваровым. Было очень много плохого, не скажу, что мне было стыдно за это, но это подпортило мою репутацию. Конечно все говорят, что «Лена это не отпустит». Я продолжала бы эту историю, если это было бы моё. Этот человек не может в первую очередь заступиться за себя и никогда не заступится за меня. Мне такой мужчина не нужен. Мне плевать на Витю.
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Новости » Шоу-бизнес » Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию
Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию
Добавлено: 22 май 2018 в 07:48, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 май 2018 в 07:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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