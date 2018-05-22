Лучший снайпер УНИКСа в Единой лиге ВТБ Смит пропустит первый матч плей-офф

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Лучший снайпер казанского УНИКСа Джамар Смит из-за травмы, вероятно, пропустит первый матч плей-офф Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом", заявил главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

Смит набирал в среднем 14,2 очка за игру в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Во вторник он пропустил тренировку команды.

"У Смита травма. Видимо, он пропустит первый матч с "Нижним Новгородом", - сказал Прифтис журналистам.

Первый матч четвертьфинала плей-офф между УНИКСом и "Нижним Новгородом" пройдет в среду в Казани.