Максим Галкин снял забавные видеоролики с детьми: Лиза и Гарри у логопеда

Лиза и Гарри Галкины

Семья — источник вдохновения для 41-летнего Максима Галкина, и он часто рассказывает своим многочисленным поклонникам в соцсетях о том, как проходят его будни. Неудивительно, что жена, 69-летняя Алла Пугачева, и дети, четырехлетние близнецы Лиза и Гарри, являются постоянными героями его зарисовок.

В этот раз телеведущий опубликовал два забавных видеоролика с сыном и дочерью, сделанных во время занятий малышей у логопеда. Гарри и Лиза старательно повторяют за специалистом трудные слова, пытаясь выговаривать невыговариваемые (для них) звуки — и на глазах делают успехи!

Лиза Галкина

Интересно, что к логопеду Галкину и Пугачевой давно советовали обратиться подписчики: многие интернет-пользователи обращали внимание звезд, что у их детей "плохо с произношением" и давали советы, как с этим бороться (хотя их мнения, конечно, никто и не спрашивал). И вот итог:

С начала года дети регулярно занимаются с логопедом. Давно хотел вам показать. Вот — ловите упражнение Гарри. И сейчас подкину Лизины экзерсисы,

— сообщает Галкин фолловерам.

В комментариях, конечно, сотни восторженных отзывов — очаровательные малыши своей популярностью едва не затмевают родителей и неизменно вызывают восторг у фанатов пары.