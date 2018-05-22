Мариничев предложил Генпрокуратуре проверить действия Роскомнадзора

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что Генеральная прокуратура должна проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора в связи с блокировкой Telegram, сообщает ТАСС.

Это предложение внесено в доклад «Книга жалоб и предложений российского бизнеса», ежегодно представляемый президенту России.

Роскомнадзор не оценил возможный ущерб от своих действий по ограничению доступа к мессенджеру, считает Мариничев. Блокировка сторонних IP-адресов привела к «недоступности интернет-ресурсов ряда российских предприятий интернет-сектора, включая несколько банков и государственных информационных ресурсов», заявляет Мариничев.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России сразу после вынесения Таганским судом решения в пользу ведомства. В ходе выполнения мер по ограничению доступа было заблокировано более 18 млн адресов.