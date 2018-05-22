Майк Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

Вице-президент США Майк Пенс в еще не вышедшем в эфир полностью интервью телеканалу FoхNews сообщил о готовности президента США Дональда Трампа отменить встречу в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назначенную на 12 июня. Как уточняет узнавшее об этом агентство Reuters, Пенс посоветовал Пхеньяну не требовать от Вашингтона уступок перед саммитом.

«Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может играть с Дональдом Трампом», — цитирует его ТАСС.

Пенс прямо заявил, что Трамп «без сомнений» может отменить саммит.

21 мая американские СМИ сообщили, что президент США испытывает большие сомнения по поводу встречи с Ким Чен Ыном и все чаще обращается к советникам за консультациями. «Удивление и гнев» у Трампа вызвали сведения о том, что Пхеньян решил отменить переговоры с Сеулом, которые должны были состояться 16 мая. Причиной такой реакции стали стартовавшие 11 мая учения Max Thunder, которые в Северной Корее сочли «военной провокацией».

Затем северокорейские власти сообщили о возможной отмене переговоров на высшем уровне 12 июня в Сингапуре, если Вашингтон намерен требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.