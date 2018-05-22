МЧС сообщило о ликвидации пожара на полигоне в Удмуртии

Полностью ликвидирован пожар на бывшем полигоне у поселка Пугачево в Удмуртии. 21 мая был снят режим чрезвычайной ситуации, группировка МЧС вышла с территории, сообщили РБК в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Сотрудники МЧС работали на месте пожара, возникшего от сухой травы, с 16 мая. К тушению привлекали и технику, в том числе самолет-амфибию Бе-200, сбросивший около 344 тонн воды, и вертолет Ми-8, сбросивший 980 тонн воды.

16 мая, когда из-за горения сухой травы на месте бывшего полигона начали взрываться снаряды, из близлежащего поселка Пугачево эвакуировали более 2000 человек. В настоящее время все жители вернулись в свои дома.

17 мая сотрудники МЧС сообщали, что открытый огонь ликвидирован, наземная группа и спецавиация проводили проливку тления.