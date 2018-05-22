Мемория. Иван Чуйков

22 мая 1935 года родился Иван Чуйков, художник-концептуалист

Личное дело

Иван Семёнович Чуйков (1899-1977) родился в Москве в семье известного художника Семена Чуйкова и его жены, также художницы, Евгении Малеиной. Отец - академик живописи, классик соцреализма народный художник СССР, лауреат двух Сталинских премий, известен как автор картины «Дочь советской Киргизии», которая долгое время была одной из иллюстраций учебника родной речи.

Иван с детства был погружен в особую среду художников, но большого интереса к рисованию у него в то время не было. Он даже воспротивился желанию родителей отдать его в художественную школу. Однако позднее передумал, не желая упустить возможность.

Учился в привилегированной Московской средней художественной школе, которую окончил в 1954 году. После школы поступил в Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

Окончив институт в 1960 году, Чуйков по распределению попросился на Дальний Восток. В 1960-1962 годах преподавал во Владивостокском художественном училище, где, по его собственным словам, «поварился пару лет в мерзкой каше собственной манерности».

Вернувшись в Москву, устроился на работу в Заочный народный университет искусств, где обучал живописи по переписке. «Они присылают работы, а ты им — советы по почте. Рубль двадцать консультация. "Попробуйте натюрморт поставить не такой, а такой". Это вызывало жуткую фрустрацию. У нас в наивном искусстве были звезды масштаба Пиросмани. Пытаешься их вести в этом направлении, но ведь вся мощная пресса, все выставки, все вокруг против тебя. На одной чаше весов твои советы, а на другой — вся советская страна... И видишь, как на глазах они начинают скучнеть, не выдерживают давления соцреализма», - вспоминал Чуйков.

Потом он работал в Художественном комбинате, где рисовал пейзажные задники для сельских клубов.

Первый раз работа Чуйкова была показана публике на выставке молодых художников в Академии художеств в 1957 году, во время 7-го Всемирного Фестиваля Молодежи в Москве.

В 1968 году Иван Чуйков стал членом Союза художников СССР, но в самом конце 1960-х годов сжег практически все свои живописные работы, выбрав для себя путь неофициального искусства.

«Болезненно проходил процесс. В какой-то момент мне все, что я делал, вдруг стало глубоко неприятно. И многие работы я просто уничтожил. Что-то осталось, но я их не показываю. Я сейчас даже к институтским своим работам благожелательней отношусь, они честнее. А там — что-то такое манерное было, что меня очень раздражало. И я от этого кардинально и резко отказался, и этот отказ стал для меня таким выходом к свободе», - признавался впоследствии художник. Он решил, что «краска должна быть прямо из банки и цвет — элементарный».

Отталкиваясь от афоризма Леона Баттисты Альберти, что «картина есть окно в мир», Чуйков, начиная с 1967 года, создает серию «Окна» – живопись в реальных оконных переплетах, где пишется условный «пейзаж за окном».

«Тогда для меня было главным – соединение некоей иллюзии с реальностью. Иллюзией была материальная вещь – окно, которое как бы приглашало войти внутрь. А живопись при этом была не иллюзорной, а наоборот – либо это чужая узнаваемая картина, либо наглая, непрозрачная, плакатная раскраска» – рассказывал художник. Темой соединения реальности и иллюзии Иван Чуйков занимается на протяжении всей дальнейшей творческой деятельности.

Поначалу картины нигде не выставлялись. Чуйков писал их, что называется, «в стол», показывая только знакомым. В 1971 году Наталия Яблонская привела к нему Дмитрия Пригова и Бориса Орлова. С этого знакомства началось вхождение Чуйкова в группу представителей московского концептуализма — литературно-художественного направления постмодернизма.

Был участником объединения художников «Сретенский бульвар».

В 1976 года Чуйков создает серию «Далекое и близкое» — дневниковые описания воображаемых картин разнообразных жанров, где записи делались чернилами двух цветов: красными (для «близкого») и синими (для «далекого»). «Пуристическая вербальность "Далекого и близкого" была едва ли не первым в Москве примером "настоящего", сведенного к "голому" тексту концептуализма», - отмечает журналист Анна Толстова.

Впервые работы художника зрители смогли увидеть на состоявшейся в том же 1976 году неофициальной групповой выставке в мастерской Леонида Сокова. «До сих пор я вспоминаю об этом с ощущением счастья, хотя у меня в жизни много было выставок», - признается Чуйков.

В следующем году несколько его работ были показаны на первой выставке советского неофициального искусства на биеннале в Венеции. Из-за невозможности вывезти оригиналы из СССР, выставка по большей части состояла из постеров — фотографий работ, выполненных в реальном размере.

Еще одна коллективная выставка прошла в Горкоме графиков в начале 1979 года. «Многие художники тогда вылезли из подполья (те, кто ни разу не выставлялся). Кабаков в первый раз там выставился, Пивоваров, Гороховский. У меня там была серия работ», - вспоминал Чуйков.

После этого довольно долго художник не выставлялся. Участником крупных союзных и международных выставок он становится только с началом Перестройки. Тогда же Чуйков получил возможность открыто продавать свои работы иностранцам.

В конце 1980-х годов Запад переживал волну острого интереса к СССР и к советскому культурному андеграунду в частности. На волне этого интереса после открытия границ уехали за рубеж многие представители московского концептуализма, в том числе художники Илья Кабаков, Эрик Булатов, Валим Захаров. Переехал и Иван Чуйков – он обосновался в Германии.

Последние годы Чуйков занимается исследованием «теории отражения» в свете изменившихся реалий сегодняшнего дня. C помощью реди-мейда, компьютерных технологий и живописных практик он продолжает анализировать природу изобразительного искусства, его взаимодействия с реальностью.

В настоящее время художник живет и работает на две страны – половину времени проводит в Кельне, половину – в Москве. Тесно сотрудничает с галереей «Риджина» – одной из первых частных галерей столицы.

Иван Чуйков persons-info.com

Чем знаменит

Ивана Чуйкова называют классиком московского концептуализма, ярким представителем русского пост-авангарда. Его работы находятся в собраниях Базельского музея современного искусства, Кунст Хале (г. Киль), Гамбургском музее современного искусства, Центре Помпиду в Париже, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее, Русском музее и т. д.

Главная тема творчества Чуйкова – относительность и условность любого изображения. Много лет художник исследует проблему столкновения иллюзии и реальности в картине. Фрагменты — ключевой мотив в творчестве Чуйкова: он соединяет в своих картинах и инсталляциях части изображений, относящихся к разным мирам. В одной работе могут встретиться фрагменты классической картины, импрессионистического пейзажа и советского плаката.

Теме условности и неадекватности реальности посвящена и инсталляция «Теория отражения», которая представляет несколько видов переноса традиционного натюрморта (бутылка, бокал и яблоко) из реальности в мир отражений. Предметы изображены на холсте, отражены в зеркале, поставлены за стекло, а также нарисованы на зеркале и на школьной доске.

О чем надо знать

Несколько работ Ивана Чуйкова были проданы на знаменитом аукционе Sotheby's, который состоялся в Москве 7 июля 1988 года.

Эти торги стали поворотным моментом не только в истории русского современного искусства, но и в судьбах многих художников.

Акция, задуманная председателем Европейского отделения аукционного дома Симоном Де Пюри для популяризации на западе русского искусства, дала неожиданный результат. Аукцион превратился в событие международного масштаба, радикально изменив положение современного искусства в СССР и отношение к нему в остальном мире. Аукцион стал самым успешным за всю историю русских торгов - он собрал более 2 млн фунтов стерлингов, все лоты были проданы, что является редкостью в аукционном мире.

По мнению исследователей, в этот момент произошло признание в СССР неофициального искусства и уравнивание его в правах с официальным.

Прямая речь

О постмодернизме: «Любимая цитата из старой статьи Хайма Сокола: "Как настоящий постмодернист, коим Иван Чуйков себя открыто признает, он является пограничным художником, находящимся в едином культурном настоящем от эпохи Возрождения до наших дней". Любима она не потому, что сказано точно, и не потому, что для Сокола постмодернизм не является синонимом цинизма, надувательства или "дождливой погоды". Цитата примечательна торжественным пассажем "коим он себя открыто признает". Открыто признать себя постмодернистом — все равно что признаться в тайном пороке».

О стилях живописи: «По убеждению Ивана Чуйкова, ни один из существующих стилей не имеет первенствующего значения — все они друг друга стоят перед лицом того факта, что реальность в принципе не выразима».

Журналист Анна Толстова об Иване Чуйкове: «К нему, сынку академика, в андерграунде поначалу отнеслись настороженно — первые шаги в новом направлении он делал в одиночестве. И неожиданно вышел на нехоженую дорогу существующего поверх барьеров и железных занавесов современного искусства — такого, каким в Москве в ту пору никто не занимался. Его "окна" легко представить себе в музее ранга MoMA или Помпиду. Не как свидетельства эстетического диссидентства эпохи развитого застоя в одной отдельно взятой стране, а как вполне равноправные по отношению ко всему окружающему эту страну миру произведения эпохи, когда живопись превращалась в инсталляцию, искусство — в современное искусство, а искусствоведение — в visual studies».

7 фактов об Иване Чуйкове

В юности был стилягой, ходил с коком и любил джаз. При этом фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского Чуйкову не понравился: «Может, потому что я слишком хорошо знаю, как это было на самом деле. Стилистически это было совсем по-другому…».Ивана Чуйкова относят к «Аналитической» ветви московского концептуализма, наряду с арт-группами «Комар/Меламид» и «Гнездо», в то время как такие известные представители этого направления, как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Лев Рубинштейн и Дмитрий Александрович Пригов, относятся к его «Романтической» ветви.Был одним из организаторов журнала «А-Я» - первого журнала, посвященного неофициальному советскому искусству. В связи с этим дважды вызывался на беседы в КГБ.Знаменита серия «Окна», ставшая визитной карточкой художника, родилась из того, что в 1968 году Чуйков, будучи в гостях у приятеля, увидел сложенные на лестнице старые оконные рамы. Он прихватил пару и сделал из них две работы. Первое «окно» было написано в стилистике манерной и сюрреалистической: в каждой створке пейзаж — морской, с деревьями и зимний. Но уже следующее «окно» ознаменовало переломный момент в его творчестве – он наложил на оконную раму пейзаж Айвазовского. «Совместив картину — окно в мир и настоящее окно, — я столкнул реальность и иллюзию. Но при этом настоящей иллюзией является окно — оно приглашает войти, а живопись не пускает», - рассказывал художник.В 1998 году Государственная Третьяковская галерея организовала выставку работ Ивана Чуйкова.Принадлежащий к кругу московских концептуалистов художник Игорь Макаревич создал композицию из трёх частей: «Портрет Ивана Чуйкова», «Шкаф Ильи (портрет Кабакова)» и «Портрет Эрика Булатова». Портрет Чуйкова (1981 год) занимает в триптихе центральное место. Он написан на деревянном окне, так что сквозь лицо проступает рельеф оконной рамы.Картины Чуйкова появляются на художественных аукционах довольно регулярно. Рекорд принадлежит безымянному холсту 1986 года, принесшему на Sotheby’s 12 марта 2008 года 96,5 тысячи фунтов при эстимейте 15–20 тысяч. В тот же день трехчастная композиция «Окна» ушла за 94,1 тысячи фунтов (эстимейт 20–30 тысяч).

Материалы об Иване Чуйкове

Побег из живописи. «Коммерсантъ», 16.11.2010.

Windows Ивана Чуйкова.

Интервью с Иваном Чуйковым

Иван Чуйков: «Мы видим мир так, как нас научили художники»

Чуйков Иван в проекте «Art узел»

Иван Чуйков: «Красота — это самым простым и коротким путем решенная задача»

Статья об Иване Чуйкове в Википедии