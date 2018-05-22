Мемория. Иван Чуйков

Показать меню
Актуально
Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом - 09:06 Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области - 09:07 Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее - 09:20 Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных - 09:52 На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа - 09:54 СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа Китай и США договорились предотвратить торговую войну - 09:55 Китай и США договорились предотвратить торговую войну Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов - 09:56 Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи - 10:21 Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи Названы витамины, необходимые во время диеты - 10:26 Названы витамины, необходимые во время диеты Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили угрозы КНДР отказаться от диалога - 10:28 Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили угрозы КНДР отказаться от диалога В США сравнили возможности Су-57 и F-15 - 10:41 В США сравнили возможности Су-57 и F-15 «Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО) - 10:59 «Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО) Бойцы ВСУ 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе - 11:07 Бойцы ВСУ 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе Авторы лучших инновационных идей для Минобороны России будут внесены в базу - 11:14 Авторы лучших инновационных идей для Минобороны России будут внесены в базу данных Военного инновационного технополиса «ЭРА» Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с женитьбой - 11:34 Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с женитьбой Незаменимый материал при строительстве - 11:37 Незаменимый материал при строительстве "Вильярреал" продлил контракт с главным тренером Кальехой - 11:42
» » Мемория. Иван Чуйков

Мемория. Иван Чуйков


Добавлено: 22 май 2018 в 08:20, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Иван Чуйков

22 мая 1935 года родился Иван Чуйков, художник-концептуалист

Личное дело

Иван Семёнович Чуйков (1899-1977) родился в Москве в семье известного художника Семена Чуйкова и его жены, также художницы, Евгении Малеиной. Отец - академик живописи, классик соцреализма народный художник СССР, лауреат двух Сталинских премий, известен как автор картины «Дочь советской Киргизии», которая долгое время была одной из иллюстраций учебника родной речи.

Иван с детства был погружен в особую среду художников, но большого интереса к рисованию у него в то время не было. Он даже воспротивился желанию родителей отдать его в художественную школу. Однако позднее передумал, не желая упустить возможность.

Учился в привилегированной Московской средней художественной школе, которую окончил в 1954 году. После школы поступил в Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

Окончив институт в 1960 году, Чуйков по распределению попросился на Дальний Восток. В 1960-1962 годах преподавал во Владивостокском художественном училище, где, по его собственным словам, «поварился пару лет в мерзкой каше собственной манерности».

Вернувшись в Москву, устроился на работу в Заочный народный университет искусств, где обучал живописи по переписке. «Они присылают работы, а ты им — советы по почте. Рубль двадцать консультация. "Попробуйте натюрморт поставить не такой, а такой". Это вызывало жуткую фрустрацию. У нас в наивном искусстве были звезды масштаба Пиросмани. Пытаешься их вести в этом направлении, но ведь вся мощная пресса, все выставки, все вокруг против тебя. На одной чаше весов твои советы, а на другой — вся советская страна... И видишь, как на глазах они начинают скучнеть, не выдерживают давления соцреализма», - вспоминал Чуйков.

Потом он работал в Художественном комбинате, где рисовал пейзажные задники для сельских клубов.

Первый раз работа Чуйкова была показана публике на выставке молодых художников в Академии художеств в 1957 году, во время 7-го Всемирного Фестиваля Молодежи в Москве.

В 1968 году Иван Чуйков стал членом Союза художников СССР, но в самом конце 1960-х годов сжег практически все свои живописные работы, выбрав для себя путь неофициального искусства.

«Болезненно проходил процесс. В какой-то момент мне все, что я делал, вдруг стало глубоко неприятно. И многие работы я просто уничтожил. Что-то осталось, но я их не показываю. Я сейчас даже к институтским своим работам благожелательней отношусь, они честнее. А там — что-то такое манерное было, что меня очень раздражало. И я от этого кардинально и резко отказался, и этот отказ стал для меня таким выходом к свободе», - признавался впоследствии художник. Он решил, что «краска должна быть прямо из банки и цвет — элементарный».

Отталкиваясь от афоризма Леона Баттисты Альберти, что «картина есть окно в мир», Чуйков, начиная с 1967 года, создает серию «Окна» – живопись в реальных оконных переплетах, где пишется условный «пейзаж за окном».

«Тогда для меня было главным – соединение некоей иллюзии с реальностью. Иллюзией была материальная вещь – окно, которое как бы приглашало войти внутрь. А живопись при этом была не иллюзорной, а наоборот – либо это чужая узнаваемая картина, либо наглая, непрозрачная, плакатная раскраска» – рассказывал художник. Темой соединения реальности и иллюзии Иван Чуйков занимается на протяжении всей дальнейшей творческой деятельности.

Поначалу картины нигде не выставлялись. Чуйков писал их, что называется, «в стол», показывая только знакомым. В 1971 году Наталия Яблонская привела к нему Дмитрия Пригова и Бориса Орлова. С этого знакомства началось вхождение Чуйкова в группу представителей московского концептуализма — литературно-художественного направления постмодернизма.

Был участником объединения художников «Сретенский бульвар».

В 1976 года Чуйков создает серию «Далекое и близкое» — дневниковые описания воображаемых картин разнообразных жанров, где записи делались чернилами двух цветов: красными (для «близкого») и синими (для «далекого»). «Пуристическая вербальность "Далекого и близкого" была едва ли не первым в Москве примером "настоящего", сведенного к "голому" тексту концептуализма», - отмечает журналист Анна Толстова.

Впервые работы художника зрители смогли увидеть на состоявшейся в том же 1976 году неофициальной групповой выставке в мастерской Леонида Сокова. «До сих пор я вспоминаю об этом с ощущением счастья, хотя у меня в жизни много было выставок», - признается Чуйков.

В следующем году несколько его работ были показаны на первой выставке советского неофициального искусства на биеннале в Венеции. Из-за невозможности вывезти оригиналы из СССР, выставка по большей части состояла из постеров — фотографий работ, выполненных в реальном размере.

Еще одна коллективная выставка прошла в Горкоме графиков в начале 1979 года. «Многие художники тогда вылезли из подполья (те, кто ни разу не выставлялся). Кабаков в первый раз там выставился, Пивоваров, Гороховский. У меня там была серия работ», - вспоминал Чуйков.

После этого довольно долго художник не выставлялся. Участником крупных союзных и международных выставок он становится только с началом Перестройки. Тогда же Чуйков получил возможность открыто продавать свои работы иностранцам.

В конце 1980-х годов Запад переживал волну острого интереса к СССР и к советскому культурному андеграунду в частности. На волне этого интереса после открытия границ уехали за рубеж многие представители московского концептуализма, в том числе художники Илья Кабаков, Эрик Булатов, Валим Захаров. Переехал и Иван Чуйков – он обосновался в Германии.

Последние годы Чуйков занимается исследованием «теории отражения» в свете изменившихся реалий сегодняшнего дня. C помощью реди-мейда, компьютерных технологий и живописных практик он продолжает анализировать природу изобразительного искусства, его взаимодействия с реальностью.

В настоящее время художник живет и работает на две страны – половину времени проводит в Кельне, половину – в Москве. Тесно сотрудничает с галереей «Риджина» – одной из первых частных галерей столицы.

Иван Чуйков persons-info.com

Чем знаменит

Ивана Чуйкова называют классиком московского концептуализма, ярким представителем русского пост-авангарда. Его работы находятся в собраниях Базельского музея современного искусства, Кунст Хале (г. Киль), Гамбургском музее современного искусства, Центре Помпиду в Париже, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее, Русском музее и т. д.

Главная тема творчества Чуйкова – относительность и условность любого изображения. Много лет художник исследует проблему столкновения иллюзии и реальности в картине. Фрагменты — ключевой мотив в творчестве Чуйкова: он соединяет в своих картинах и инсталляциях части изображений, относящихся к разным мирам. В одной работе могут встретиться фрагменты классической картины, импрессионистического пейзажа и советского плаката.

Теме условности и неадекватности реальности посвящена и инсталляция «Теория отражения», которая представляет несколько видов переноса традиционного натюрморта (бутылка, бокал и яблоко) из реальности в мир отражений. Предметы изображены на холсте, отражены в зеркале, поставлены за стекло, а также нарисованы на зеркале и на школьной доске.

О чем надо знать

Несколько работ Ивана Чуйкова были проданы на знаменитом аукционе Sotheby's, который состоялся в Москве 7 июля 1988 года.

Эти торги стали поворотным моментом не только в истории русского современного искусства, но и в судьбах многих художников.

Акция, задуманная председателем Европейского отделения аукционного дома Симоном Де Пюри для популяризации на западе русского искусства, дала неожиданный результат. Аукцион превратился в событие международного масштаба, радикально изменив положение современного искусства в СССР и отношение к нему в остальном мире. Аукцион стал самым успешным за всю историю русских торгов - он собрал более 2 млн фунтов стерлингов, все лоты были проданы, что является редкостью в аукционном мире.

По мнению исследователей, в этот момент произошло признание в СССР неофициального искусства и уравнивание его в правах с официальным.

Прямая речь

О постмодернизме: «Любимая цитата из старой статьи Хайма Сокола: "Как настоящий постмодернист, коим Иван Чуйков себя открыто признает, он является пограничным художником, находящимся в едином культурном настоящем от эпохи Возрождения до наших дней". Любима она не потому, что сказано точно, и не потому, что для Сокола постмодернизм не является синонимом цинизма, надувательства или "дождливой погоды". Цитата примечательна торжественным пассажем "коим он себя открыто признает". Открыто признать себя постмодернистом — все равно что признаться в тайном пороке».

О стилях живописи: «По убеждению Ивана Чуйкова, ни один из существующих стилей не имеет первенствующего значения — все они друг друга стоят перед лицом того факта, что реальность в принципе не выразима».

Журналист Анна Толстова об Иване Чуйкове: «К нему, сынку академика, в андерграунде поначалу отнеслись настороженно — первые шаги в новом направлении он делал в одиночестве. И неожиданно вышел на нехоженую дорогу существующего поверх барьеров и железных занавесов современного искусства — такого, каким в Москве в ту пору никто не занимался. Его "окна" легко представить себе в музее ранга MoMA или Помпиду. Не как свидетельства эстетического диссидентства эпохи развитого застоя в одной отдельно взятой стране, а как вполне равноправные по отношению ко всему окружающему эту страну миру произведения эпохи, когда живопись превращалась в инсталляцию, искусство — в современное искусство, а искусствоведение — в visual studies».

7 фактов об Иване Чуйкове



В юности был стилягой, ходил с коком и любил джаз. При этом фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского Чуйкову не понравился: «Может, потому что я слишком хорошо знаю, как это было на самом деле. Стилистически это было совсем по-другому…».



Ивана Чуйкова относят к «Аналитической» ветви московского концептуализма, наряду с арт-группами «Комар/Меламид» и «Гнездо», в то время как такие известные представители этого направления, как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Лев Рубинштейн и Дмитрий Александрович Пригов, относятся к его «Романтической» ветви.



Был одним из организаторов журнала «А-Я» - первого журнала, посвященного неофициальному советскому искусству. В связи с этим дважды вызывался на беседы в КГБ.



Знаменита серия «Окна», ставшая визитной карточкой художника, родилась из того, что в 1968 году Чуйков, будучи в гостях у приятеля, увидел сложенные на лестнице старые оконные рамы. Он прихватил пару и сделал из них две работы. Первое «окно» было написано в стилистике манерной и сюрреалистической: в каждой створке пейзаж — морской, с деревьями и зимний. Но уже следующее «окно» ознаменовало переломный момент в его творчестве – он наложил на оконную раму пейзаж Айвазовского. «Совместив картину — окно в мир и настоящее окно, — я столкнул реальность и иллюзию. Но при этом настоящей иллюзией является окно — оно приглашает войти, а живопись не пускает», - рассказывал художник.



В 1998 году Государственная Третьяковская галерея организовала выставку работ Ивана Чуйкова.



Принадлежащий к кругу московских концептуалистов художник Игорь Макаревич создал композицию из трёх частей: «Портрет Ивана Чуйкова», «Шкаф Ильи (портрет Кабакова)» и «Портрет Эрика Булатова». Портрет Чуйкова (1981 год) занимает в триптихе центральное место. Он написан на деревянном окне, так что сквозь лицо проступает рельеф оконной рамы.



Картины Чуйкова появляются на художественных аукционах довольно регулярно. Рекорд принадлежит безымянному холсту 1986 года, принесшему на Sotheby’s 12 марта 2008 года 96,5 тысячи фунтов при эстимейте 15–20 тысяч. В тот же день трехчастная композиция «Окна» ушла за 94,1 тысячи фунтов (эстимейт 20–30 тысяч).


Материалы об Иване Чуйкове

Побег из живописи. «Коммерсантъ», 16.11.2010.

Windows Ивана Чуйкова.

Интервью с Иваном Чуйковым

Иван Чуйков: «Мы видим мир так, как нас научили художники»

Чуйков Иван в проекте «Art узел»

Иван Чуйков: «Красота — это самым простым и коротким путем решенная задача»

Статья об Иване Чуйкове в Википедии


Материалы по теме:

Украинский комик трудоустроился в РФ
Кто родился 27 сентября
Скончался авиаконструктор Иван Микоян
Умер всемирно известный художник Миша Брусиловский (фото)
Добавлено: 22 май 2018 в 08:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Почему все так любят Каролину Даур

Почему все так любят Каролину Даур

Надежды патриотов на новый кабинет Медведева

Надежды патриотов на новый кабинет Медведева

Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники»

Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники»

«Единая Россия» проведёт всероссийскую конференцию

«Единая Россия» проведёт всероссийскую конференцию

Новости России
еще новости
После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию

Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию

В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Новости политики
еще новости
«Гомофобия»? Иммунитет!

«Гомофобия»? Иммунитет!

Американский телеканал сообщил о неудаче российских ракет

Американский телеканал сообщил о неудаче российских ракет

НАТО возродила «немецкого монстра» для сдерживания России – СМИ

НАТО возродила «немецкого монстра» для сдерживания России – СМИ

“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

Новости экономики
еще новости
США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Новости общества
еще новости
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу

В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам

В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане

Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой

Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой

Происшествия
еще новости
Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

Новости Украины
еще новости
«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение

«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение

Десятки убитых и раненых: появились данные о потерях боевиков под Горловкой

Десятки убитых и раненых: появились данные о потерях боевиков под Горловкой

В сеть выложили фото жутких разрушений в Горловке

В сеть выложили фото жутких разрушений в Горловке

Мировые новости
еще новости
Ученые нашли новое применение винограду

Ученые нашли новое применение винограду

Ученые обнаружили бесценный календарь древних индейцев

Ученые обнаружили бесценный календарь древних индейцев

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

Громкое дело: у российского олигарха могут конфисковать футбольный клуб “Челси”

Громкое дело: у российского олигарха могут конфисковать футбольный клуб “Челси”




Лента новостей
НАТО возродила «немецкого монстра» для сдерживания России – СМИ - 07:13 НАТО возродила «немецкого монстра» для сдерживания России – СМИСМИ: Москалькова посетит осужденных в США россиян - 05:55 СМИ: Москалькова посетит осужденных в США россиянУченые нашли новое применение винограду - 05:41 Ученые нашли новое применение виноградуУченые обнаружили бесценный календарь древних индейцев - 05:21 Ученые обнаружили бесценный календарь древних индейцевСтрашная реальность Украины: детей превращают в чудовищ (ФОТО) - 04:48 Страшная реальность Украины: детей превращают в чудовищ (ФОТО)Соседние с Ливией арабские государства обеспокоены терроризмом - 04:14 Соседние с Ливией арабские государства обеспокоены терроризмомПоляки читают биографию Бандеры - 04:13 Поляки читают биографию БандерыВ России работают над системой глобального спутникового интернета - 03:42 В России работают над системой глобального спутникового интернета«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря - 03:02 «Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буряНа фестивале «Победили вместе» объявили победителей - 02:56 На фестивале «Победили вместе» объявили победителейВ Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и - 02:55 В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствамПосле смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело - 02:48 После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили делоПол Фентон назначен генеральным менеджером клуба НХЛ "Миннесота" - 02:34 Пол Фентон назначен генеральным менеджером клуба НХЛ Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3 - 02:27 Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3
Последние новости
Чехия упростит трудоустройство для украинцев - 08:49 Чехия упростит трудоустройство для украинцев В Японии рассказали, почему страна поддерживает США - 08:42 В Японии рассказали, почему страна поддерживает США Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу - 08:35 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу G20 придерживается многостороннего подхода к мировым проблемам — МИД РФ - 08:27 G20 придерживается многостороннего подхода к мировым проблемам — МИД РФ Мемория. Иван Чуйков - 08:20 Мемория. Иван Чуйков Майк Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном - 08:20 Майк Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном Собянин примет участие в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец - 08:19 Собянин примет участие в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец «Гомофобия»? Иммунитет! - 08:13 «Гомофобия»? Иммунитет! Американский телеканал сообщил о неудаче российских ракет - 07:55 Американский телеканал сообщил о неудаче российских ракет Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию - 07:48 Лена Хромина считает, что история с Витей Шароваровым подпортила ее репутацию "Кливленд" сравнял счет в серии 1/2 финала НБА с "Бостоном", у Джеймса 44 очка - 07:42 Япония выступила за сохранение давления на Северную Корею - 07:28 Япония выступила за сохранение давления на Северную Корею "Вашингтон" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Тампой" - 07:21
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"