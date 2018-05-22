МЭР подготовило предложения по «перезагрузке» малого бизнеса

Минэкономразвития (МЭР) подготовило меры для поддержки малого и среднего бизнеса в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о расширении его доли в экономике. Как сообщает РБК со ссылкой на полученные документы, ведомство предложило снизить нормы резервирования банков по кредитам небольшим компаниям, расширить список банков, участвующих в программе льготного кредитования «6,5», ввести образовательные программы для фермеров и обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет около 20%, президент поставил задачу к середине следующего десятилетия приблизить вклад в ВВП к 40%, до 24 трлн рублей в 2025 году. Число занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти с 19 до 25 млн человек.

На условиях анонимности федеральный чиновник сообщил РБК, что меры предусматривают не замену ранее существовавших механизмов, а их «обновление» с учетом запроса бизнеса. Министерство намерено улучшить не только условия конкуренции и защиту прав собственности, но и качество инфраструктуры.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса МЭР предлагает снизить требования Центробанка по объему резервов, которые банки должны создавать при кредитовании малого и микробизнеса. В настоящее время коэффициент риска по кредитам малому бизнесу установлен на уровне 75%.

Ведомство отмечает, что у малого и среднего бизнеса мало информации о вариантах господдержки, потому предлагается создать единую информационную платформу. У МЭР также есть определенные вопросы к функционированию МСП Банка, который не стал институтом развития для малого и среднего предпринимательства. Его предлагается переориентировать на проектное финансирование стартапов и инновационных компаний.

Министерство также озабочено реализацией программы «6,5», призванной облегчить предпринимателям получение кредитов по пониженным ставкам. Реально ставки по займам выше заявленного предела - при сумме кредите не менее трех миллионов рублей для малых предприятий она составляет до 10,6% годовых, для средних предприятий — до 9,6% годовых.

МЭР также предлагает увеличить количество банков, участвующих в программе с 45 до 260-270.