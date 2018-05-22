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МИД Украины не рекомендует посещать Индию


Добавлено: 22 май 2018 в 14:47, Категория: Политика
МИД Украины не рекомендует посещать Индию
МИД Украины предупреждает граждан, планирующих в ближайшее время посетить Индию о необходимости соблюдать заявленные сроки прибывания.

Отмечается, что запрещается не только вести другую деятельность, не отмеченную в визе, но и посещать закрытые для туристов районы Индии.

Представители МИДа подчеркивают, что за нарушение правил прибывания на территории страны предусматривается уголовная ответственность.
Нарушителей может ожидать до пяти лет лишения свободы, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч индийских рупий.

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Добавлено: 22 май 2018 в 14:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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