МИД Украины не рекомендует посещать Индию

МИД Украины предупреждает граждан, планирующих в ближайшее время посетить Индию о необходимости соблюдать заявленные сроки прибывания.Отмечается, что запрещается не только вести другую деятельность, не отмеченную в визе, но и посещать закрытые для туристов районы Индии.Представители МИДа подчеркивают, что за нарушение правил прибывания на территории страны предусматривается уголовная ответственность.Нарушителей может ожидать до пяти лет лишения свободы, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч индийских рупий.