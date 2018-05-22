Министр обороны России провел в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой

Прибывший с визитом в Ташкент Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Узбекистана Адбусаломом Азизовым.

Сергей Шойгу заявил, что военное и военно-техническое сотрудничество двух стран носит «абсолютно конкретный и очень важный характер».

«Связано это, конечно, в первую очередь со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан», –– подчеркнул Министр обороны России.

«Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной, ведь формирования, которые уходят из Сирии, перемещаются, в том числе, и в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства», –– отметил глава российского оборонного ведомства.

«В связи с этим мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить кадры для вооруженных сил Узбекистана. Именно поэтому то число военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России, предполагаем увеличить не на проценты, а в разы», — сказал Сергей Шойгу.

По словам российского министра, военные специалисты Узбекистана приобретают в России «хорошие, добротные, глубокие знания, полученные в результате опыта различных военных операций, в том числе, в Сирии».

«В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого, готовы рассмотреть и варианты направления своих преподавателей прямо сюда, к вам», — заявил глава Минобороны РФ.

«Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, рассмотрим с вами во время международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет у нас в августе, и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству», — заключил Сергей Шойгу.

В свою очередь министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов также очень высоко оценил российско-узбекское военное и военно-техническое сотрудничество, отметив «опыт и мощь» России.

«Мы видим в лице России обладающую авторитетом во всем мире и в регионе страну. И исторические наши связи, культурные, экономические – все это нельзя выбросить и забыть. Связывающие нас узы, я думаю, мы с вами будем и дальше развивать и укреплять», –– подчеркнул Абдусалом Азизов.

Он особо отметил сотрудничество двух стран в области подготовки кадров, военно-технического обеспечения и боевой подготовки подразделений.

«Очень большую помощь оказывают нам российские специалисты. Разумеется, узбекские делегации и команды охотно участвуют в «АрМИ» и форуме «Армия». Нам от этого несомненная польза», –– заявил министр обороны Узбекистана.